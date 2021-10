Serie A, l’Atalanta si sveglia tardi: Milan straripante a Bergamo

Nell'ultimo match della settima giornata di Serie A, il Milan espugna Bergamo battendo 3-2 l'Atalanta. Al Gewiss Stadium va in scena una gara divertente, ricca di emozioni e con ritmi altissimi. A sbloccarla ci pensa il bresciano Davide Calabria che dopo meno di un minuto porta in vantaggio i suoi. Il raddoppio rossonero è firmato Sandro Tonali. La Dea si catapulta in attacco, Kjaer e compagni si difendono bene e ripartono. Proprio sugli sviluppi di contropiede, gli uomini di Pioli trovano il tris con un bellissimo destro a giro di Leao. I nerazzurri si svegliano solo a cinque minuti dalla fine. Prima Zapata su rigore e poi Pasalic provano a riaddrizzare la partita, ma è troppo tardi. Tre punti d'oro per il Milan che sale a quota 19, a -2 dal Napoli capolista. L'Atalanta resta all'ottavo posto con 11 punti, a pari merito con Lazio e Juventus.