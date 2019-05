Serie A, l'ultimo atto tra Champions e salvezza: nulla è ancora deciso

È l’ultimo atto, l’ultima pagina di un libro che si intitola “Serie A”. In questa giornata si decidono le sorti di diversi protagonisti, che fino all’ultimo secondo sono rimasti in corsa per conquistare qualcosa. Ansia, nervi tesi: 90 minuti per decollare o cadere fragorosamente in picchiata. Diverse le battaglie ancora in corso, in cui le contendenti hanno risposto fino alla fine colpo su colpo.

CHAMPIONS LEAGUE - Il sogno dell’Europa che conta, tanto vicino per alcune che sfiorarlo con mano sembra possibile. Invece, una sola partita può rovesciare il destino di una stagione. Inter, Atalanta, Milan e Roma ancora sperano, chi più, chi meno. Tutto è nelle mani dei bergamaschi e dei nerazzurri che, facendo il proprio dovere, domani potrebbero già canticchiare la famosa canzoncina. Le altre due, invece, dovranno sperare nel passo falso di chi sta sopra. L’Inter affronta l’Empoli, partita abbordabile sulla carta. Ma sfugge un particolare: i toscani devono salvarsi. L’Atalanta, da questo punto di vista, sembrerebbe avere vita più facile con il Sassuolo. Che, in questa ultima giornata, non ha più nulla da chiedere al campionato. La Roma ospita il Parma, anche esso con la salvezza in tasca. Ma per i giallorossi la difficoltà è doppia: vincendo agguanterebbe l’Inter a 66 punti, ma servono 5 gol di scarto e la sconfitta delle squadre milanesi. Il Milan, invece, prende la strada di Ferrara: la Spal è fuori pericolo, ma ha sempre dimostrato di voler giocare a pallone come si deve. Agli uomini di Gattuso, oltre che la propria vittoria, serve un pareggio o una sconfitta dei rivali cittadini o della Dea.

LA SALVEZZA - Altro capitolo che rimane da scrivere. Lì sotto nessuno vuole mollare la Serie A. Il Genoa, attualmente nelle sabbie mobili a 37 punti, affronta una Fiorentina che ha poco da star tranquilla: i viola, a quota 40, rischiano di non farcela. Potrebbero spuntarla entrambe con un pareggio, sempre che l’Empoli perda con l’Inter: per scontri diretti, il Grifone riuscirebbe a salvarsi in caso dovesse arrivare a quota 38 punti insieme ai toscani. Se invece a San Siro dovesse finire in pareggio, il Genoa dovrebbe assolutamente vincere per non affondare. E i viola? Potrebbero clamorosamente precipitare in Serie B solo nel caso in cui dovessero incassare una sconfitta con il Genoa e l’Empoli vincesse a Milano. Insomma, nessuno può rilassarsi.

