Serie A, la Juventus cala il tris: cade il Genoa a Marassi

Genoa e Juventus si affrontano in questa domenica di Serie A, gara in programma alle ore 18:00. Un primo tempo che termina a reti inviolati, con i bianconeri decisamente più propositivi ma poco concreti. I padroni di casa cercano di tenere alta l'attenzione in fase di non possesso, ma non mettono mai in difficoltà l'avversario. Il secondo tempo riprende con lo stesso canovaccio, gli uomini di Pirlo riescono però a trovare questa volta il vantaggio al minuto 57': bella giocata di Dybala, che converge in area di rigore e buca Perin con un rasoterra sul primo palo. Non ci sta il Genoa, che fa passare solo 4 minuti per rispondere: cross preciso di Luca Pellegrini, Sturaro insacca con freddezza. Si lancia di nuovo in avanti la Juventus, che fatica però a trovare nuovamente il vantaggio. Ci vuole un episodio per sbloccare il match, ed è un calcio di rigore in favore dei bianconeri realizzato senza problemi da Ronaldo. Ed è proprio il portoghese a chiudere definitivamente la partita, sempre su rigore al minuto 89'. La gara prende così una direzione ben precisa, e al triplice fischio il risultato è di 1 a 3 per gli ospiti.