Serie A, la stangata del giudice sportivo a Mourinho

Il giudice sportivo ha reso note le proprie decisioni in merito alla quindicesima giornata di Serie A e, per quanto riguarda la Roma impegnata col Torino, oltre all’ammonizione di Camara è stata confermata la sanzione nei confronti di Jose Mourinho. Il tecnico giallorosso dovrà scontare due giornate di squalifica, saltando dunque la sfida col Bologna e col Milan, per “avere al 44° del secondo tempo, entrando sul terreno di gioco, contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e rivolgendo allo stesso un epiteto gravemente offensivo”.

