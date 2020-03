Serie A, la Top 11 di Opta: tre giocatori della Lazio presenti

Si è fermato con la Lazio seconda in classifica il campionato di Serie A. Merito di un'incredibile striscia di 21 risultati utili di fila che portato la squadra di Inzaghi, pur se per una sola settimana, a tornare anche prima in classifica a vent'anni di distanza dall'ultima volta. Un'imbattibilità, la più lunga in questo momento in Europa, merito di ovviamente dell'organico nel suo complesso ma soprattutto dell'affidabilità difensiva di Acerbi, le invenzioni di Luis Alberto e i gol di Immobile. I tre giocatori finiti nella Top 11 di Opta, stilata proprio grazie ai dati raccolti fin qui dalla società londinese. Questo lo schieramento al completo.

11 - Questo è il miglior 11 basato sui dati Opta del campionato sin qui disputato di #SerieA. Forza.#OptaTopXI pic.twitter.com/K1pFMEgsgL — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 12, 2020

CHAMPIONS LEAGUE, RINVIATI DUE OTTAVI DI FINALE

SAMPDORIA, GABBIADINI POSITIVO AL COVID-19

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE