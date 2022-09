Serie A, le partite del sabato: in campo Bologna, Samp e Torino

Fonte: Fabrizio Parascani

Dopo l'anticipo di ieri tra Salernitana e Lecce terminato con la vittoria esterna dei pugliesi per 1-2, oggi sono in programma tre partite valide per la settima giornata di campionato. Alle ore 15:00 apre il Bologna di Thiago Motta contro l'Empoli di Zanetti. Per il tecnico italo-brasiliano si tratta dell'esordio davanti al pubblico di casa. Alle 18:00 lo Spezia di Gotti ospita la Sampdoria di Giampaolo. Per gli ospiti l'avvio di campionato è stato piuttosto complicato. Solo due punti conquistati in 6 gare disputate. Alle 20:45 sarà di scena il Torino di Juric contro il Sassuolo di Dionisi. In casa granata, dovrebbe riprendere il suo posto in panchina Juric, guarito dalla polmonite.