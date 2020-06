Serie A, le probabili formazioni di Milan-Roma, Udinese-Atalanta e Parma-Inter

Sei partite in programma per oggi nella 28esima giornata di Serie A, in particolare Milan-Roma (ore 17:15), Udinese-Atalanta (ore 19:30) e Parma-Inter (ore 21:45). Si scende in campo per un posto in Europa. A San Siro, Milan e Roma si sfidano in una gara molto importante per il futuro. I giallorossi vogliono mettere pressione all’Atalanta, gli uomini di Pioli credono ancora ad un posto in Europa League. Gomez e compagni affrontano l’Udinese, in piena corsa salvezza, per accorciare sull’Inter che fronteggia in serata un Parma in grande spolvero.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ROMA

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. All. Pioli

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Arbitro: Giacomelli

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ATALANTA

Udinese (3-5-2): Musso; Nuytinck, Ekong, De Maio; Walace, Larsen, Jajalo, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti

Atalanta (3-4-3): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez, Zapata. All. Gasperini

Arbitro: Di Bello

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-INTER

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Arbitro: Maresca

