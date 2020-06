Torino, sofferenza muscolare al flessore per Zaza: in forte dubbio per la Lazio

A due giorni dalla sfida tra Torino e Lazio, non sono positive per i granata le notizie che giungono su Simone Zaza. Pare difficile, almeno ad oggi, che l'ex Valencia, che aveva rimediato un infortunio nel match contro l'Udinese, recuperi per la sfida di martedì. Il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club dà qualche informazione in più sul problema fisico: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Simone Zaza hanno evidenziato una sofferenza muscolare al flessore della coscia sinistra: le condizioni dell’attaccante verranno monitorate di giorno in giorno”. L'infortunio non sembra essere particolarmente preoccupante ma, considerando le gare in programma ogni tre giorni, il giocatore rimane in forte dubbio.

LA SEDUTA D'ALLENAMENTO - Di ritorno dalla Sardegna, la squadra di Longo si è allenata al Filadelfia. Il gruppo è stato diviso in due gruppi che hanno svolto programmi diversi: sessione defaticante per i calciatori impiegati nel match contro il Cagliari, lavoro tecnico e tattico per tutti gli altri elementi a disposizione. Belotti e compagni, riporta toronews.net, si ritroveranno domani per una nuova sessione di preparazione alla sfida con i biancocelesti.

