Lazio, Luis Alberto goleador. La moglie Patricia esulta: "Orgogliosa di te" - FT

Dopo la sconfitta in rimonta con l'Atalanta, la Lazio non era chiamata a un compito semplice all'Olimpico contro la Fiorentina. Andata in svantaggio dopo il gol di Ribery, la squadra di Inzaghi ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, pareggiando con Immobile dal dischetto e andando sul 2-1 con Luis Alberto. Lo spagnolo ha esultato, circondato dagli abbracci dei compagni. In tribuna, a fare il tifo per lui, non c'era la moglie Patricia, che tuttavia non ha mai smesso di seguirlo e, a qualche ora dal triplice fischio della partita, gli ha dedicato un post su Instagram: "Orgogliosa di te, ora e sempre". Il 'Mago' ha apprezzato. Il bacio che le ha mandato virtualmente ne è la conferma.

