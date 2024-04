Serie A, non solo Lazio: anche la Juve in campo prima della Coppa Italia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Due delle quattro semifinaliste di Coppa Italia apriranno la trentatreesima giornata di Serie A. La Lazio, dopo la vittoria per 4-1 contro la Salernitana, si sposterà al Ferraris per affrontare il Genoa di Alberto Gilardino, in rampa di lancio verso i 40 punti in classifica. Fischio d'inizio fissato alle 18:30. Successivamente scenderà in campo la Juventus in casa del Cagliari di Claudio Ranieri alle 20:45. I biancocelesti e i bianconeri si incontreranno poi martedì 23 aprile per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.