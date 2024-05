Lazio, Le Iene e la finta offerta dall'Arabia: la risposta di Zaccagni

Le Iene tornano a occuparsi di calcio. Nessuna inchiesta sugli arbitri stavolta, ma uno scherzo telefonico a 50 calciatori famosi. Sebastian Gazzarini e un'attrice hanno finto una proposta multimilionaria da parte di una società di procure dall'Arabia con stipendio da 30 milioni a stagione. Sui 50 contattati, solo il 12% ha detto di no, mentre l'88% ha accettato e ha chiesto maggiori info da approfondire con i propri procuratori. Tra i no spicca quello di Mattia Zaccagni che stoppa subito la proposta e giura amore alla Lazio. L'esterno biancoceleste dice subito: "No guardi io sono a posto, sono contento così per ora".

Insieme al 20 biancoceleste spiccano i no di Bernardeschi, Lorenzo Pellegrini, Perin e Simeone. L'attaccante argentino, accostato anche alla Lazio, ha detto: "Non è il mio pensiero adesso andare in Arabia. Io in questo momento non sono interessato ai soldi, sono in un momento dove penso a fare la mia carriera in Europa". La maggior parte, ben l'88%, si è detto interessata ma solo Balotelli, Jorginho, Sensi e Bonaventura hanno accettato di diffondere il loro sì alla proposta e alla diffusione del loro audio. Tutti gli altri, invece, non hanno dato la liberatoria per la diffusione del loro scherzo e sono andati in onda con la voce alterata e con il sottopancia di Giocatore 1, Giocatore 2 ecc. Il servizio si chiude con la domanda: "Ma perché nove calciatori su dieci andrebbero in Arabia, ma non vogliono farlo sapere?".

Pubblicato il 30/04