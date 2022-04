Serie A, oggi in campo Inter e Juventus: il programma completo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Torna in campo la Serie A con la trentaduesima giornata. Sei le squadre che oggi si affronteranno in campo, a dare il via sarà il match tra Empoli e Spezia. A seguire, la sfida tra Inter e Verona. La lotta allo scudetto si fa sempre più intrigante, i nerazzurri sono a caccia di punti per accorciare le distanze dal Milan attualmente al comando della classifica. Infine, per concludere la serata ci sarà Cagliari – Juventus. La squadra di Mazzarri farà di tutto per mantenersi al quartultimo posto che segna il confine dalla zona retrocessione. Di seguito il programma completo

Empoli – Spezia, ore 15:00

Inter – Verona, ore 18:00

Cagliari – Juventus, ore 20:45

