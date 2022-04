Calciomercato Lazio, Strakosha riflette e prepara la scelta sul futuro: lo scenario

Fonte: MarcoValerio Bava-Lalaziosiamonoi.it

Strakosha via dalla Lazio. È scenario possibile, probabile, non ancora scontato. Valutazioni in corso, da ambo le parti. Thomas per ora non ha ancora preso accordi con altri club, finora non sono arrivate proposte così allettanti. S’è fatto vivo il Watford, ma le Hornets sono in lotta per non retrocedere, l’albanese preferirebbe palcoscenici più prestigiosi. Newcastle e Torino hanno effettuato dei sondaggi, per ora nulla di più. Si parla di un possibile interessamento della Fiorentina, per ora non sono arrivate conferme. Strakosha ha 27 anni, è ancora giovane, un portiere “invecchia” più tardi rispetto a un giocatore di movimento, non ha mai chiuso del tutto la porta alla Lazio, ma non ha gradito il trattamento ricevuto la scorsa stagione, venne relegato in panchina nella stagione della Champions, dopo che quel traguardo l’aveva inseguito e conquistato. Fosse per lui rimarrebbe a Formello, chiede uno stipendio da due milioni a stagione e un bonus alla firma da 2-3 milioni. La società deve fare le sue valutazioni, la rosa avrà necessità di diversi ritocchi, tenere Strakosha e prendere un secondo (Reina andrà via) è ipotesi che in società ancora non hanno accantonato.

ATTESE - Sarri probabilmente vorrebbe un portiere diverso, con una leadership maggiormente spiccata, più abile nel gioco con i piedi, ma ha apprezzato i progressi di Strakosha e se tenerlo significasse avere più risorse da investire in ruoli cardine - come il play di centrocampo - allora accetterebbe di buon grado. Sarri è un pragmatico, ragiona per priorità, la porta al momento non lo è nella sua testa, a meno che non si possa arrivare a uno tra Kepa o Carnesecchi, ma sono profili difficili (la seconda), se non impossibili (la prima), da raggiungere. Strakosha-Lazio è una storia non chiusa, diciamo socchiusa. Uno spiraglio potrebbe riaprirsi a maggio, quando il portiere scioglierà definitivamente le riserve sul suo futuro. Thomas vorrebbe aver garantito il posto da titolare, è un aspetto importante, non vuole vivere altre stagioni da dodicesimo. Questo peserà sulle sue scelte. La Lazio aspetta notizie dal suo entourage, sulla questione portiere si stanno facendo ragionamenti, la sensazione è che l'albanese possa lasciare, ma non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali. Sergio Rico è ipotesi che sta prendendo quota, la società vuole cautelarsi in caso di addio, di rottura definitiva. Strakosha riflette, la Lazio non è ancora nel suo passato, entro un mese è attesa una svolta. In un senso o nell'altro.