Serie A: pareggiano Bologna, Verona e Lecce. La Samp cala il tris a Udine

Quattro partite alle 19:30 che hanno regalato dei verdetti interessanti. Rocambolesco 2-2 nel derby emiliano del Tardini. Il Bologna trova il doppio vantaggio con Danilo e Soriano. Nel recupero, il Parma acciuffa il risultato con le reti di Kurtic e Inglese. Pareggio a reti bianche tra Cagliari e Lecce grazie anche a un provvidenziale Cragno. I salentini non riescono a completare il contro sorpasso sul Genoa, ora sono di nuovo terzultimi. Altro pareggio tra Fiorentina e Hellas Verona. Il gol di Cutrone nel finale pareggia quello di Faraoni nel primo tempo. La Viola allunga a +7 dalla zona Serie B. I ragazzi di Juric rallentano la loro corsa per un posto in Europa League. Ora sono noni a -2 dal Sassuolo. La Sampdoria espugna la Dacia Arena con il risultato di 3-1. L’Udinese va in vantaggio con Lasagna, ma poi Quagliarella, Bonazzoli e Gabbiadini ribaltano il match. Ranieri raggiunge Gotti a quota 35 punti, +6 dalla zona retrocessione.

