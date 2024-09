Serie A, quando escono anticipi e posticipi delle prossime giornate

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Serie A sta entrando nel vivo, oggi si concluderà la terza giornata e poi ci sarà la sosta per le Nazionali. Al rientro oltre al campionato prenderanno il via anche le coppe europee e per questo c'è attesa nel capire come verrà organizzato il calendario. Quello di Champions League, Europa League e Conference è stato ufficializzato, ora si attende quello della massima serie che dovrà tener conto degli incastri.

La Lega comunicherà mercoledì 4 settembre il programma dalla quarta alla tredicesima giornata, per l'occasione si tornerà agli orari standard con anticipi del venerdì, le tre gare del sabato alle 15, 18 e 20:45, quelle della domenica con il lunch match alle 12:30 e poi il posticipo del lunedì. In contemporanea, in linea di massima, ci saranno solamente due partite la domenica alle 15.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE