Serie A, Roma umiliata dal Napoli: al San Paolo finisce 4-0

Una gara a senso unico quella andata in onda stasera al San Paolo di Napoli. I padroni di casa, nel ricordo di Maradona, sconfiggono la Roma con un netto 4-0, agguantando proprio i giallorossi e la Juventus in classifica a quota 17 punti. Di Insigne nel primo tempo e di Ruiz, Mertens e Politano nella ripresa le reti che hanno regalato la vittoria agli uomini di Gattuso, con la squadra di Fonseca che non è praticamente neanche scesa in campo. Niente aggancio al secondo posto dunque per Dzeko e compagni, mentre i partenopei riscattano la sconfitta subìta contro il Milan.