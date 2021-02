Serie A, scoppia la polemica social: Borja Mayoral come sfondo, ma stavolta... - FOTO

Nuove polemiche sui social, sempre a causa del profilo Twitter della Serie A. Poche settimane fa, a montare il caso fu la clamorosa gaffe relativa alla dimenticanza di Immobile e della Lazio, nel messaggio di auguri per il 2021 della Lega Serie A. Dopo aver riportato l'episodio, il profilo Twitter ripubblicò la foto anche con Ciro Immobile, correggendo la svista con autoironia: "Ora ci siamo tutti". Stavolta però, a far discutere i tifosi sui social, è la scelta dello sfondo sempre del profilo Twitter della Serie A, raffigurante l'attaccante spagnolo della Roma Borja Mayoral, che esulta. Scelta casuale o nuovo errore? Niente di tutto questo, ma una semplice rotazione. Dopo ogni settimana, come dimostrano le foto in basso, i profili ufficiali dei massimi campionati cambiano le immagini di copertina. Questa settimana è toccato all’attaccante giallorosso, ma in precedenza è stata la volta di Juve, Milan, Inter e Lazio (analizzando solo le ultime settimane). Insomma ai tifosi biancocelesti che si sono sentiti offesi e che magari non vogliono vedere la foto dell’attaccante dell’altra squadra della Capitale, non rimane che aspettare solo qualche giorno.

