Lazio, per Durmisi e Kiyine subito esordio con la Salernitana

Dalla Lazio alla Salernitana, il mercato di gennaio ha tolto ad Inzaghi Durmisi e Kiyine, entrambi fuori dai piani tattici del tecnico e per questo ceduti. Ieri è arrivato l'esordio con la nuova maglia per l'esterno danese, 74' contro la Reggina, match finito 0-0. Durmisi ha dovuto prendere il posto sulla fascia sinistra dopo appena un quarto d'ora dell'infortunato Cicerelli. Kiyine invece, che alla Salernitana ha già giocato la scorsa stagione, è subentrato al 66' per Coulibaly.

