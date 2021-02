Calciomercato Lazio, ecco tutti gli affari in entrata e in uscita della sessione invernale

CALCIOMERCATO LAZIO - Si è chiusa la sessione invernale del calciomercato. La Lazio di Simone Inzaghi ha chiuso in entrata l'operazione che ha portato Mateo Musacchio dal Milan a Formello. Il difensore argentino è arrivato per sopperire l'infortunio di Luiz Felipe. Oltre al centrale, i biancocelesti hanno anche chiuso per il serbo Kamenovic che resterà fino a giugno in prestito al Cukaricki. Sul fronte delle uscite, la società capitolina ha sfoltito un po' la rosa. Gli esuberi Durmisi e Kiyine sono finiti alla Salernitana, mentre Vavro è volato in Spagna all'Huesca. Ha salutato le aquile anche Silvio Proto che ha rescisso il suo accordo con il club anticipando la scadenza prevista per giugno. Ecco tutte le operazioni biancocelesti:

ACQUISTI - M. Musacchio (d, Milan, definitivo), B. Adekanye (a, Cadice, fine prestito), J. Minala (c, Qingdao Huanghai, fine prestito), D. Guerini (c, Torino, definitivo), D. Kamenovic (d, Cukaricki, definitivo)

CESSIONI - D. Vavro (d, Huesca, prestito), B. Adekanye (a, ADO Den Haag, prestito), A. Karo (d, Maritimo,definitivo), S. Proto (P, rescissione), D. Di Gennaro (c, definitivo, Cesena), R. Durmisi (c, Salernitana, prestito), S. Kiyine (c, Salernitana, prestito), D. Kamenovic (d, Cukaricki, prestito)