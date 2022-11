Serie A, si conclude l’ultima giornata: ecco le squadre in campo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ultima domenica di calcio, per quanto riguarda la Serie A che da domani lascerà spazio al Mondiale. Diverse le squadre che oggi scenderanno in campo a caccia degli ultimi punti da mettere in cascina e chiudere al meglio la prima parte di stagione. Il big match tra Atalanta e Inter aprirà le danze, sarà il primo scontro diretto del giorno. Poi, faranno seguito Roma - Torino, Monza - Salernitana e Verona - Spezia. Tutte e tre le sfide si giocheranno in contemporanea. I giallorossi tenteranno la risalita in classifica per cercare di vedere l’Europa, mentre gli scaligeri in piena zona retrocessione vorrebbero dare almeno una gioia ai tifosi. Ad anticipare il secondo big match, quello tra Juventus e Lazio, ci sarà Milan - Fiorentina. Di seguito il programma completo

Atalanta - Inter, ore 12:30

Roma - Torino, ore 15:00

Monza - Salernitana, ore 15:00

Verona - Spezia, ore 15:00

Milan - Fiorentina, ore 18:00

Juventus - Lazio, ore 20:45

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE