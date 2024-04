Serie A, slittano anticipi e posticipi: la 'colpa' è della Roma

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Adesso è ufficiale, i 18 minuti della gara tra Udinese e Roma verranno recuperati il prossimo 25 aprile alle ore 20. La gara, ricordiamo, era stata sospesa sul risultato di 1-1, lo scorso 14 aprile, per il malore di Ndicka. La Lega Serie A ha preso in considerazione la lettera che il club le aveva inviato chiedendo di far slittare il recupero del finale di gara in modo da poter giocare sabato 27 con il Napoli e avere gli stessi giorni di riposo del Bayer Leverkusen, prossimo avversario dei giallorossi in semifinale di Europa League, con andata all'Olimpico il 2 maggio. Il presidente Lorenzo Casini ha anche convocato un Consiglio di Lega d'urgenza per parlare del caso, da cui è emerso che non c'erano le condizioni per poter andare in deroga allo Statuto.

Una decisione, quella della Lega Serie A, a cui ha prontamente replicato la stessa Roma, che con una nota ufficiale ha espresso il proprio dissenso: "L’AS Roma, con I suoi risultati europei e quattro semifinali consecutive ha contribuito al ranking UEFA e dunque al quinto slot per le squadre italiane nella prossima Champions League come pochi altri club. Nonostante questo, il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha oggi avallato un’ingiusta decisione che costringerà la Roma ad affrontare il Bayer 04 Leverkusen, in condizioni di svantaggio. Questo rappresenta un chiaro passo indietro per tutto il sistema calcio in Italia. La squadra, i giocatori e lo staff dell'AS Roma riaffermano il proprio impegno a opporsi a questa ingiustificata avversità e a raggiungere, con il supporto dei propri incredibili tifosi, i massimi obiettivi in stagione".

Questo il comunicato integrale della Lega Serie A con le motivazioni del recupero di Udinese-Roma fissato per il 25 aprile: "Il Presidente di Lega Serie A, vista la richiesta della AS Roma di giocare sabato 27 aprile con la SSC Napoli e così rinviare ad almeno metà maggio il recupero dei 18 minuti della gara interrotta con l’Udinese, ha oggi convocato d’urgenza il Consiglio di Lega. Il Consiglio ha confermato l’applicazione dell’articolo 30, comma 3, dello Statuto della Lega Serie A, che prevede che la prosecuzione delle gare interrotte, come nel caso di Udinese-Roma, sia effettuata entro 15 giorni dall’avvenuta interruzione. Il recupero dei minuti residui della partita in oggetto si svolgerà dunque il 25 aprile alle ore 20, prima data utile disponibile nell’arco dei 15 giorni previsti dallo Statuto e in orario tale da agevolare l'organizzazione della trasferta per la Società ospite. La data della partita Napoli-Roma sarà conseguentemente fissata tenendo conto anche delle esigenze manifestate dalla AS Roma".

La Lega, dunque, come si legge nell'ultima parte del comunicato, ha comunque concesso alla Roma di decidere se giocare con il Napoli il sabato o la domenica, per questo il quadro di anticipi e posticipi della 34^ giornata arriverà oggi e non ieri come precedentemente annunciato.

Cosa dice il regolamento

Nello specifico, il regolamento della Lega Serie A all'articolo 30 comma 3 - quello citato nel comunicato - afferma che "per le gare interrotte, le due società hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte della Lega Serie A. In caso di mancato accordo fra le due società o di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Presidente provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento". Vista dunque l'assenza di impegni infrasettimanali da parte sia della Roma che dell'Udinese, quindi, i quindici giorni non sono prorogabili (a differenza del recupero Atalanta-Fiorentina, rinviata il 17 marzo, visti gli impegni in Coppa Italia e in Europa dei due club).