Serie A, stasera il posticipo con in campo l'Udinese: il programma

Stasera si chiude l'ottavo turno di campionato con Verona-Udinese alle 20:45. I padroni di casa, dopo aver ottenuto solo 5 punti in 7 partite, vogliono provare a vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione. I ragazzi di Sottil vogliono confermare l'ottimo avvio di campionato e mantenere il terzo posto in classifica. I friulani sono la vera sorpresa di questo avvio di stagione e vogliono continuare a sognare. Lazio spettatrice interessata perché se i bianconeri non dovessero vincere scalerebbero una posizione in classifica passando dal quarto al terzo posto.

