Serie A | Torino - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Dopo la vittoria all’esordio in Europa League la Lazio torna a concentrarsi sul campionato. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta contro la Fiorentina, affronteranno il Torino attualmente capolista. Il match, valido per la sesta giornata di Serie A, è in programma domenica 29 settembre alle 12:30 e sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. Inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

