Serie A, tutto facile per la Roma: il Torino cade all'Olimpico

Roma - Torino è la partita che chiude la dodicesima giornata di Serie A. Psrtita che si mette subito in discesa per i giallorossi, un doppio giallo di Singo costringe i granata a giocare in 10. Al 27' arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa con Mkhitaryan, vantaggio che viene consolidato al 43' con un rigore realizzato da Veretout. Stesso canovaccio nel secondo tempo, e i gol diventano 3 per la Roma grazie a una gran botta sotto l'incrocio di Lorenzo Pellegrini. Reazione di orgoglio del Torino, che prova a reagire e riesce a fare il gol della bandiera con il solito Belotti. Il risultato, però, non cambia fino al triplice fischio: è 3 a 1 all'Olimpico. La Roma conquista 3 punti e agguanta la Juventus al terzo posto. Continua invece a precipitare il Torino, fermo in zona retrocessione a soli 6 punti.