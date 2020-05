Serie A, Zeman contro la ripresa: "I giocatori sputano, è pericoloso"

Continua a dividere il mondo del calcio l'ipotesi di riprendere la Serie A, similmente a come altri campionati nel resto d'Europa si stanno preparando a ripartire. Tra i contrari alla conclusione della stagione 2019/2020 c'è anche Zdenek Zeman che, intervenuto alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, ha affermato di non accettare la regola delle cinque sostituzioni che sarà inserita nei campionati europei: "E' un'altra di quelle cose che rende il campionato irregolare. Se si giocano 20 partite con tre cambi, non si possono cambiare le regole. Devono essere uguali per tutta la stagione. Il cambio di regola favorirebbe le rose con più giocatori a disposizione. La ripartenza la vedo male, trentamila morti non sono pochi. Il calcio vuole ripartire perché mancano i soldi ma io penso che la salute sia più importante. Mentre le scuole sono chiuse e i bambini non sputano, i giocatori sputano tutti ed è una cosa pericolosa. Poi per me il calcio è sempre uno spettacolo per la gente: senza, non ha senso. Il calcio mi manca e se ripartono le partite le guardo, ma mi auguro per loro che non accada".

