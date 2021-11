Serie B, che ritorno: il gol di Pepito Rossi trascina la Spal

Che ritorno. Pepito Rossi trascina la Spal alla vittoria sul campo del Cosenza. L'esordio con la maglia degli estensi in Serie B era già arrivato la settimana scorsa, oggi invece l'ex Parma, Fiorentina e Genoa ha segnato la rete decisiva che ha regalato tre punti alla squadra di Clotet. L'ultima rete in Italia era datata 6 maggio 2018, per un giocatore che con la maglia della Fiorentina, ma anche con quelle di Italia e Villarreal aveva mostrato grandi potenzialità, vanificate da una tenuta fisica problematica. La Spal si aggrappa a lui per risollevare una classifica deficitaria.