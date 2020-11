Serie B, il Vicenza chiede il rinvio contro il Chievo: la motivazione

Nonostante non ci siano nuovi positivi e il rientro di Zonta, come comunicato direttamente dalla società, il Vicenza ha ancora tanti giocatori assenti per via della loro positività al Coronavirus. I biancorossi hanno di conseguenza inoltrato alla Lega B la richiesta di poter rinviare la gara di campionato contro il Chievo di questo sabato. Già il 17 ottobre la squadra di Di Carlo non è scesa in campo, ma per via dei troppi infettati nel Monza, squadra avversaria in quella occasione.