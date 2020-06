Serie B: Venezia in viaggio verso Trieste, ma la gara con il Pordenone è in dubbio

Neanche il tempo di ripartire per la Serie B che deve già fare i conti con i primi intoppi. Nei giorni scorsi il calciatore del Venezia Felicioli è risultato positivo al Coronavirus ponendo dei dubbi sulla effettiva ripresa del campionato cadetto. Dopo aver posto la squadra in isolamento, la società lagunare ieri aveva fatto sapere che non avrebbe svolto il match in programma oggi contro il Pordenone, che invece si è detto pronto a giocare. Sul sito ufficiale del club è apparso pochi minuti fa un nuovo comunicato che dichiara che la squadra è partita alla volta di Trieste, anche se rimane incerto lo svolgimento della gara.

IL COMUNICATO - "Venezia FC comunica che la squadra ha da poco lasciato Mestre in direzione Trieste.

La partenza è stata possibile grazie alla disponibilità dell’Asl che questa mattina all’alba ha effettuato i tamponi presso l’hotel dove il gruppo squadra si trovava in isolamento fiduciario. Tuttavia al momento sussistono ancora oggettive criticità da risolvere per permettere l’effettivo svolgimento della partita in programma questa sera alle 20.30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste".

