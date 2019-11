Spagna, la TV non trasmetterà la Supercoppa: "Incoerente giocare lì"

Non solo la Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio si giocherà in Arabia Saudita, ma anche la Supercoppa di Spagna. Non sono però mancate le polemiche nella penisola iberica: la notizia del giorno infatti è che la TV spagnola non trasmetterà la competizione. Lo riporta il Mundo Deportivo, secondo cui RTVE, che è il principale gruppo radiotelevisivo spagnolo (la nostra RAI per intenderci) non parteciperà all'asta per i diritti televisivi relativi alla competizione che si disputerà in Arabia Saudita. La motivazione? Secondo fonti interne a RTVE, è "incoerente giocare in un Paese che non rispetta i diritti umani".

