Lazio, Canigiani: "Ecco i due nuovi punti vendita. Supercoppa? Siamo pronti"

Il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3:

LAZIO - CLUJ: "Per la partita contro il Cluj ancora una volta abbiamo deciso di puntare sui prezzi bassi per avere uno stadio pieno che possa aiutare la squadra a tenere viva la qualificazione in Europa League. Anche con i prezzi bassi però manteniamo i vantaggi economici per l'abbonato, un vantaggio che rimane sempre notevole. Stesso discorso per i più piccoli che hanno l'abbonamento Aquilotto, gli Under 14 entrano gratis solo in determinate partite, che non sono i big match"

SUPERCOPPA ITALIANA: "Per la Supercoppa siamo pronti, sarà una bellissima esperienza per tutti. Abbiamo già fatto un sopralluogo allo stadio, che è di circa 25 mila posti. Siamo in attesa di conoscere le modalità, abbiamo richiesto un'area dedicata ai tifosi biancocelesti in viaggio dall'Italia. Rispetto all'anno scorso ricordo che ci sarà il visto turistico, che permetterà a tutti di ottenerlo facilmente per venire a vedere la partita".

LAZIO STYLE: "Per l'inaugurazione in centro ci siamo, stiamo solo decidendo la data di inaugurazione, che potrebbe avvenire già in questo mese, sicuramente entro Natale. Domani invece ci sarà la riapertura del Lazio Style di Valmontone, dove saranno presenti alcuni giocatori”.

