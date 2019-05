Spal, il presidente Mattioli: "Spero la Lazio ci lasci Murgia"

La stagione della consacrazione per Alessandro Murgia. Arrivato a Ferrara a fine gennaio, il centrocampista classe '96 ha dato un grande contributo per la salvezza anticipata della Spal con corsa, inserimenti e anche qualche assist. Un rendimento che ha convinto sia mister Semplici che la dirigenza spallina. Non è un segreto infatti la volontà del club di rinnovare il prestito dell'ex Primavera biancoceleste, in scadenza il prossimo 30 giugno. Un obiettivo confermato anche dal presidente Walter Mattioli: "Murgia è un signor giocatore, spero possa rimanere con noi", le dichiarazioni riportate da Estense.com. A stagione conclusa la Spal proverà anche a trasformare le parole in fatti.

