Lazio, ecco quando si giocherà con il Torino: tutto il programma della 38ª di Serie A

Con i risultati del penultimo turno di Serie A in archivio - fatta eccezione per Lazio - Bologna di questa sera - sono stati comunicati dalla Lega gli orari e le piattaforme in cui si giocherà la 38ª e ultima giornata di campionato. Si partirà con Frosinone - Chievo Verona sabato 25 alle 18:00 su DAZN, in cui le due squadre già retrocesse saluteranno la massima serie. Tutte le altre andranno in scena la domenica 26, a partire da Torino - Lazio alle 15:00 su Sky Sport e Sampdoria - Juventus alle 18:00 su DAZN. I quattro club non hanno più obiettivi, e quindi non c'è bisogno di fare giocare le due sfide in contemporanea con il resto degli incontri, nei quali ci sono ancora in ballo due posti per la prossima Champions League e una lotta salvezza al cardiopalma. Di seguito, ecco l'elenco completo delle partite della 38ª giornata:

25 maggio

Frosinone - Chievo Verona (ore 18:00) DAZN

26 maggio

Torino - Lazio (ore 15:00) Sky Sport

Sampdoria - Juventus (ore 18:00) DAZN

Atalanta - Sassuolo (ore 20:30) Sky Sport

Bologna - Napoli (ore 20:30) Sky Sport*

Cagliari - Udinese (ore 20:30) Sky Sport

Fiorentina - Genoa (ore 20:30) Sky Sport

Inter - Empoli (ore 20:30) Sky Sport

Roma - Parma (ore 20:30) Sky Sport

SPAL - Milan (ore 20:30) DAZN

*Nel caso in cui dopo il risultato di Lazio - Bologna di questa sera non fosse necessaria la contemporaneità con le altre gare delle 20:30 di domenica 26 maggio, Bologna - Napoli si disputerà sabato 25 maggio alle ore 20:30.

