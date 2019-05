Lazio - Bologna: i convocati di mister Inzaghi, Strakosha e Caicedo out

Pochi minuti fa, il mister della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato l'elenco dei giocatori di cui disporrà per la penultima gara di campionato contro il Bologna. Come anticipato alla vigilia su Lazio Style Channel, il portiere titolare per il match di questa sera sarà Guido Guerrieri: per questo, Thomas Strakosha non figura tra i convocati. Assenti anche lo squalificato Radu, Pedro Neto (impegnato con la Nazionale), Caicedo e Luis Alberto, oltre ai lungodegenti Lukaku e Berisha.

Portieri: Furlanetto, Guerrieri, Proto

Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Romulo, Wallace

Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Jordao, Leiva, Lulic, Milinkovic, Mohamed, Parolo

Attaccanti: Capanni, Correa, Immobile

