Perugia, Nesta verso la conferma: ma la Lazio potrebbe bussare alla porta

“L'anno prossimo ripartirò alla grande. Dove? Quando sarà il momento ve lo dirò”. Si è espresso così Alessandro Nesta nel post-partita del suo Perugia contro il Verona. Gli umbri sono stati eliminati ai play-off e hanno terminato la propria stagione, con l'ex difensore che si è detto pronto a continuare in biancorosso anche il prossimo anno, pur mancando ancora la definitiva conferma in tal senso. Ecco quindi che nelle ultime ore si è fatta viva una nuova suggestione: con la Lazio che rimane incerta sul futuro di Simone Inzaghi, l'ex capitano biancoceleste sarebbe uno dei nomi al vaglio della società per la prossima stagione. Quella di Nesta sarebbe una soluzione di continuità con il profilo del piacentino, un altro laziale sulla panchina della Lazio che verrebbe ben accolto dai tifosi. Per il momento, però, è nient'altro che un'idea. Tutti gli indizi portano Nesta sulla panchina del Perugia almeno per un altro anno.

