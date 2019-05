Juventus, contatti con Pochettino per il dopo Allegri: Agnelli vuole un top allenatore

Continuano le indiscrezioni sul futuro allenatore della Juventus. Una cosa è chiara, Simone Inzaghi piace ed è un profilo su cui i bianconeri sono forti. Ma non è l'unica opzione. Il presidente Andrea Agnelli preferirebbe affidare la squadra a un top manager, un allenatore già affermato a livello internazionale e che abbia esperienza in una big mondiale. Per questo un altro nome caldo è quello di Mauricio Pochettino: il tecnico del Tottenham arrivato in finale di Champions League, vorrebbe liberarsi dagli Spurs il prossimo anno e sotto ci potrebbe essere lo zampino della Juventus. L'allenatore di origini italiane avrebbe già avuto contatti con la dirigenza juventina, fin dai giorni che hanno preceduto la partita di ritorno con l'Ajax dell'8 maggio. Per lui sarebbe pronto un contratto da 12 milioni all'anno, che lo renderebbe il più pagato dei bianconeri dopo CR7. Il Tottenham avrebbe la possibilità di liberare Pochettino solo dietro il pagamento di una clausola, pari a 40 milioni, ma il manager dei londinesi starebbe facendo pressioni per lasciare la società a parametro zero. Saranno settimane ricche di incertezza, anche la Lazio guarda interessata.

