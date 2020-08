Sportmediaset: Lazio, si dimette il fisioterapista che insultò Gattuso

Alex Maggi lascia la Lazio. Il fisioterapista, finito al centro di polemiche dopo il match con il Napoli per aver dato del “terrone” a Gattuso, si sarebbe dimesso. Secondo Sportmediaset, Moggi, fisioterapista di fiducia tra gli altri di Ciro Immobile, lascerebbe i biancocelesti per riavvicinarsi alla famiglia. “Comportamento inopportuno, non mi era mai capitato di offendere qualcuno” - aveva dichiarato il fisioterapista a mente fredda, dopo essersi scusato con il tecnico dei partenopei il giorno dopo il match.

