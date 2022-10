Sturm Graz - Lazio, il walkaround dei biancocelesti allo Stadion Graz Liebenau - FOTO & VIDEO

È arrivata nel pomeriggio in terra austriaca per riscattare l'onta di Herning e scalare la classifica europea. La Lazio di Maurizio Sarri è pronta a munirsi di antidoto antidistrazione e scendere in campo da leader del girone. Il Graz, come il Midtjylland, tenterà di vestire i panni del guastafeste. Immobile e compagni questa volta non intendono abbassare la guardia. "Nessun dorma..." dunque, nessuno cada nel peccato di presunzione. Le partite vanno giocate, con rispetto e soprattutto attenzione. Parametri che i biancocelesti non intendono sottovalutare questa volta. Stadion Graz Liebenau le luci della sera si riflettono in campo. Domani sarà soldout, sarà sfida vera. Oggi è tempo di concentrazione pura, di raccolta, di idee e ambizioni condivise in un walkaround.

