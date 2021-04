Superlega, il principe William: "Condivido le preoccupazioni dei tifosi" - FT

Dopo il Governo britannico anche il principe William, duca di Cambridge, secondo nella linea di successione al trono britannico della regina Elisabetta dopo suo padre Carlo, è contrario al progetto Superlega. Su Twitter ha pubblicato un post in cui condivide le preoccupazioni dei tifosi: "Ora più che mai, dobbiamo proteggere l'intera comunità calcistica - dai massimi livelli al calcio di base - e i valori di concorrenza e correttezza che ne stanno alla base. Condivido le preoccupazioni dei tifosi sulla proposta della Superlega e sui danni che rischia di causare al gioco che amiamo".

Now, more than ever, we must protect the entire football community – from the top level to the grassroots – and the values of competition and fairness at its core.



I share the concerns of fans about the proposed Super League and the damage it risks causing to the game we love. W