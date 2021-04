Superlega, la FIFA prende posizione: “Non possiamo che esprimere disapprovazione”

La Superlega ora è realtà. Nella notte i dodici club fondatori hanno dato vita al nuovo format europeo, una sorta di Champions League per le squadre di elitè. Inevitabili le ripercussioni che avvertano nel mondo del calcio che ha già visto prendere posizione la Uefa a cui si è aggiunta anche la FIFA che ha espresso tutto il suo disappunto in un comunicato: "La FIFA può solo esprimere disapprovazione per un campionato a sistema chiuso europeo fuori dalle strutture calcistiche internazionali e non rispettando i suddetti principi".

