UFFICIALE - È nata la Superlega europea, tra i partecipanti Inter, Milan e Juve: il comunicato

AGGIORNAMENTO ORE 00:35 - Le 12 squadre che parteciperanno alla Superlega escono ufficialmente dall'ECA (European Club Association). Si tratta di Juventus, Milan, Inter, Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool e Tottenham.

È ufficiale e allo stesso tempo clamoroso. È nata la Superlega, il nuovo torneo che coinvolge 20 club europei tra più blasonati che è pronto a lanciare la sfida alla UEFA Champions League. Tra i vari club che parteciperanno ci sono anche tre club italiani: Juventus, Milan e Inter. Di seguito il comunicato della società bianconera che ammette la partecipazione alla Superlega: "Juventus Football Club S.p.A. annuncia la sottoscrizione di un accordo con altri top club europei, ossia Associazione Calcio Milan S.p.A., Arsenal Holdings Limited, Club Atlético de Madrid S.A.D., Chelsea Football Club Limited, Football Club Barcelona, F.C. Internazionale Milano S.p.A., The Liverpool Football Club and Athletic Grounds Limited, Manchester City Football Club Limited, Manchester United Football Club Limited, Real Madrid Club de Futbol e Tottenham Hotspur Limited, per la creazione di una nuova competizione calcistica europea, la Super League. I clubhanno concordato di partecipare alla Super League con un progetto di lungo termine. È previsto che altri top club europei aderiscano al progetto Super League, così da costituire un nucleo di club composto da un numero massimo di 15 membri fondatori permanenti, ai quali, in ciascuna stagione sportiva, si aggiungeranno altri clubsecondo un processo di ammissione, per un totale di 20 club". Stanno arrivando man mano anche i comunicati di tutti i club che prenderanno parte a questa nuova competizione.