Svezia, il bianconero Dejan Kulusevski positivo al Covid

Altra tegola per la Svezia in vista dell'Europeo che prenderà il via il prossimo 11 giugno. Dejan Kulusevski infatti è risultato positivo al Covid e dovrà quindi lasciare il ritiro. Ad annunciarlo è stato proprio il ct Janne Andersson nella conferenza stampa odierna. La Svezia avrà la sua gara d'esodio il 14 giungo contro la Spagna.

