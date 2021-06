Svezia, Kulusevski e Svanberg rimangono in rosa: i dettagli

Dejan Kulusevski e Mattias Svanberg continueranno a far parte della rosa della Svezia in questo Europeo. I due calciatori hanno contratto il Covid ma la federazione ha deciso che saranno riaggregati al gruppo appena torneranno ad essere negativi. "Abbiamo avuto contatti quotidiani sia con Dejan che con Mattias ed entrambi stanno bene. Abbiamo ovviamente seguito le restrizioni che si applicano in Svezia e siamo assolutamente fiduciosi che i ragazzi torneranno in squadra non appena avremo le garanzie che non hanno piu' alcuna infezione", queste le parole del medico della nazionale Anders Valentin.

