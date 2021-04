Tamponi e pass | In arrivo il kit nei supermercati: costerà dai 6 agli 8 euro

Una svolta, anche economica, visto il costo attuale dei tamponi. Sta infatti arrivando il "kit" per i supermercati che consentirà alle persone di farsi un'autodiagnosi a meno di 8 euro. Dovrebbe essere infatti quella la cifra, o probabilmente leggermente inferiore, con la quale acquistare un singolo tampone al supermercato. Nel tempo poi l'augurio è che tale prezzo di lancio possa abbassarsi ulteriormente come avvenuto per le mascherine, ampliando anche il ventaglio di fornitori.

Un pass indiretto

I tamponi in farmacia, basati su brevetto della Xiamen Boson Biotech, società cinese, saranno distribuiti dalla Technomed, società austriaca, che ha regolarmente ricevuto la certificazione CE. Il test per l'autodiagnosi si effettuerà nella regione nasale e darà risposta dopo 15 minuti. Non ha naturalmente l'affidabilità del test molecolare, ma aiuterà nello screening di massa degli asintomatici e anche negli spostamenti fra regioni per l'ottenimento del pass.