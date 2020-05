Tare e l'acquisto di Immobile: "Si è abbassato l'ingaggio pur di venire alla Lazio"

Nella trasmissione Club di Sky Sport il ds della Lazio Igli Tare ha ripercorso le tappe dell'acquisto del bomber biancoceleste Ciro Immobile: "L'unico problema con Immobile era rappresentato dall fatto che il suo stipendio era fuori dalla nostra portata. Per questo è stato difficile, non avevamo nessun giocatore che guadagnava quella cifra. Quando si è aperto uno spiraglio con il Siviglia, lui è stato disposto a rinunciare a dei soldi per arrivare alla Lazio l'abbiamo portato. Ciro è un trascinatore, dentro e fuori dal campo. Il suo arrivo è stato per noi una grande fortuna".

