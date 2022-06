Tegola Carnesecchi, problema alla spalla: si teme la lussazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Brutte notizie per l'Italia Under 21. Marco Carnesecchi, che nella giornata di ieri ha difeso i pali della Nazionale di Nicolato in Lussemburgo, sarebbe stato costretto a fermarsi per un infortunio alla spalla sinistra. Il portiere, accostato negli ultimi giorni alla Lazio, avrebbe accusato il problema nel corso dell'allenamento di oggi pomeriggio. Domani verrà valutato con maggior attenzione per far chiarezza anche sui tempi di recupero. Tuttavia, le notizie che filtrano non sono particolarmente incoraggianti: per lui si teme una lussazione. Problema che, nel caso venisse confermato, non gli consentirebbe di disputare le prossime sfide della nazionale italiana, valevoli per le qualificazioni agli Europei Under 21. Come riporta Notizie.com, nel caso in cui gli accertamenti dovessero fornire un quadro "peggiore", non è escluso che il calciatore debba sottoporsi a un intervento chirurgico. A quel punto, l'eventuale trasferimento in biancoceleste apparrebbe decisamente complicato.

