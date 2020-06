Tennis, Djokovic positivo al coronavirus

Il noto tennista serbo, Novak Djokovic, è risultato positivo al Covid-19. Il numero uno del tennis mondiale aveva organizzato l’Adria Tour in cui sono risultati positivi al virus anche i tre tennisti Borna Coric, Grigor Dimitrov, Viktor Troicki e la moglie di quest'ultimo. Il serbo è stato criticato molto dai suoi colleghi per aver organizzato questo torneo, diventato ormai un mini focolaio. Gli organizzatori hanno deciso di interrompere la manifestazione sportiva e hanno annullato la finale che si sarebbe dovuta disputare domenica sera a Zara e che avrebbe visto come protagonista lo stesso Djokovic. A rendere nota la sua positività è stato lui stesso dopo aver aspettato i risultati dei test.

Zauri: "La Lazio ha tutte le carte in regola per vincere lo Scudetto"

FORMELLO - Lazio, tocca a Correa e Cataldi. Marusic out, chance Jony

TORNA ALLA HOME PAGE