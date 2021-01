Tiki Taka, Chiambretti: "Immobile doveva essere ospite, ma ha avuto problemi..."

Doveva essere ospite nella trasmissione Tiki Taka, nella serata di lunedì, Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste però ha dovuto disdire il suo impegno, a causa di alcuni problemi non personali. Il conduttore della trasmissione, Piero Chiambretti, ha spiegato così: "Avevamo pronta una bella intervista con Ciro, ma nel corso della giornata ha dovuto disdire il suo impegno con noi, a causa di un problema grave non proprio personale. Immobile sta bene e non è una questione legata a lui personalmente. Speriamo possa risolvere nel più breve tempo possibile la vicenda, e di riaverlo con noi ospite al più presto ".

