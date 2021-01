Lazio, Milinkovic vince alla PlayStation contro Briga che deve pagare: "Mezza piotta" - VIDEO

Serata all'insegna della Playstation quella di ieri per Milinkovic-Savic e per il cantante, e tifoso della Lazio, Mattia Briga. I due si sono sfidati in un match tra Italia e Serbia e ad avere la meglio è stato proprio il nuemro 21 biancoceleste che poi ha chiesto anche di ricevere il premio per la scommessa vinta, In cosa consiste il premio? "Mezza piotta", che tradotto dal romano sarebbero 50 euro. "Con Sergente non si passa devi pagare!" ha consluso il serbo che ha documentato il tutto in un video postato sul suo profilo Instagram.

