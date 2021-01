Oddi: "Lazio grande squadra e grande società. Con la giusta cattiveria..."

La Lazio ha vinto il derby in modo netto, rifilando alla Roma tre gol. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi: "Se ho smaltito la sbornia? Certo, per un'amichevole...(ride, ndr). La Lazio è una grande società e una grande squadra. Ci sono giocatori molto importanti, che possono cambiare la partita. Se giocano con la cattiveria giusta, i biancocelesti possono arrivare sempre tra le prime quattro. La Champions League toglie energie, ma ti dà quel prestigio in Europa che conta molto. Avere l'abitudine di giocare un certo tipo di partite è fondamentale".