Lazio - Roma, la "gufata" di Rizzitelli finisce su 'Striscia la Notizia' - VIDEO

"Venerdì abbiamo un'amichevole contro una piccola squadra". Le parole di Ruggiero Rizzitelli a qualche giorno dal derby della Capitale sono diventate virali. I tifosi, ma anche gli stessi calciatori, hanno reso l'ex giallorosso partecipe dei festeggiamenti, ricondividendo le sue parole a gara archiviata. L'ex calciatore non si dice pentito di quella che è stata a tutti gli effetti una vera "gufata", ma l'attenzione nei suoi confronti non si appresta a diminuire, al punto che le sue dichiarazioni sono finite anche nella puntata odierna di 'Striscia la Notizia', e in particolare nel servizio di Cristiano Militello, 'Striscia lo Striscione'. Di seguito il video:

CLICCA QUI PER IL VIDEO (da 3.00 a 3.20)

